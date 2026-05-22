ABD’den Tayvan’a tartışmalı ziyaret
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan lideri Lai Ching-te ile doğrudan görüşeceğini duyurdu. Trump gazetecilere verdiği demeçte, "Onunla konuşacağım. Herkesle konuşuyorum. Tayvan meselesini ele alacağız" ifadelerini kullandı. CNN'e göre ikili arasında gerçekleşecek olası görüşme diplomatik geleneğin büyük bir kırılması niteliği taşıyor. Amerikan yasaları, Tayvan'ın kendini savunabilmesi için, Washington yönetimine silah ticaretini zorunlu kılıyor. Çin ziyaretinden dönen Trump'ın bu ziyaretinin Pekin'le yeni bir kırılmaya neden olması bekleniyor.