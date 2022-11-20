ABD’den teröre açık destek

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendiriyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi büyük bir kararlılıkla sürerken, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis'in, PYD/YPG'li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılması büyük tepki çekti. Eli kanlı terör militanlarına 'Günaydın arkadaşlar' diye seslenen, "Bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum. Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullanması, teröre açık destek olarak yorumlandı. Müttefiklik ruhunun hiçe sayıldığını belirten hukukçular, ABD'nin teröre açık destek verdiği yorumunu yaptı. Konuyu değerlendiren Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Dr. Avukat Mehmet Sarı, "ABD, terör örgütleriyle temas etmekte bir sakınca görmüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Ama bu durum ABD'nin mesuliyetini ortadan kaldırmaz. Adının, PKK ya da PYD/YPG olması fark etmez. ABD, bu tarz harf oyunlarının arkasına saklanarak terörü meşrulaştıramaz" dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı- Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise, "Bu teröre açıktan destek. Hepsini legal kuruluş gibi lanse ediyor. Taksim saldırganı emri direkt YPG'den aldığını itiraf etti. ABD'nin tezi böylece çökmüş oldu" dedi.