ABD’den tutarsız Ege açıklaması! Bu nasıl tarafsızlık

Türkiye'nin tüm yapıcı tutumlarına rağmen Yunanistan'ın provokasyonları ile kriz çıkardığı Ege'ye dair ABD'den üst düzey açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, ABD'nin Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek, "NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.Söz konusu açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Şu anda ortak çabalarının, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını belirten Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyıp Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Flake, "Yunanistan ile savunma alanındaki işbirliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ile Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. Flake'in açıklamasının, Türkiye'nin Ege konusunda tavizsiz ve net tavrının ardından yapılması dikkat çekici bulundu.ABD'NİNYunanistan'a zırhlı sevkıyatı gerçekleştirmesi tartışma yaratmıştı. Güvenlik kaynakları söz konusu zırhlıların Atina yönetimi tarafından Ege Adaları'na gönderildiğini tespit etmişti. Uluslararası anlaşmalara göre 12 Adalar olarak bilinen Türkiye'ye yakın Yunanistan adalarının silahlandırılmaması gerekiyor.YUNANİSTAN'IN göçmenlere yönelik haksız olduğunu ortaya koyan bir rapor daha yayınlandı. İnsan Hakları Gözlemevi'nin (HRW) Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein, Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri itmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu duruma sessiz kalmasına ilişkin "Yunan hükümeti, yasaları çiğniyor ve AB de buna rıza gösteriyor" dedi.