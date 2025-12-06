ABD’den Ukrayna mesajı: “Gerçek barış, Rusya’nın samimi taahhüdüne bağlı”

Açıklamada, tarafların iki hafta içinde altıncı kez toplandığı vurgulandı ve Ukrayna'nın "bağımsızlığı, egemenliği ve halkının güvenliği" konusundaki kararlılığı yeniden ifade edildi.

"BARIŞIN ANAHTARI MOSKOVA'NIN ELİNDE"

ABD ve Ukrayna heyetlerinin, ABD ile Rusya arasında yapılan son temasların sonuçlarını da masaya yatırdığı aktarılırken, kalıcı barış için gerekli adımların büyük ölçüde Moskova'nın atacağı tavra bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir anlaşmaya yönelik gerçek ilerleme, Rusya'nın gerilimi düşürme ve ölümleri durdurma dahil uzun vadeli barışa yönelik ciddi taahhüt göstermeye hazır olmasına bağlıdır" ifadeleri dikkat çekti.

Tarafların, savaşın sona ermesi sonrası güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi konusunda mutabakata vardığı belirtildi. Ayrıca kalıcı barışı sürdürebilmek için gerekli caydırıcılık kapasitesinin ele alındığı kaydedildi.

UKRAYNA'NIN SAVAŞ SONRASI YENİDEN İNŞASI GÜNDEMDE

Görüşmelerde yalnızca ateşkes değil, savaş sonrası Ukrayna'nın toparlanma süreci de detaylı şekilde değerlendirildi.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını, ortak ABD-Ukrayna ekonomik girişimlerini ve uzun vadeli toparlanma projelerini desteklemeyi amaçlayan geleceğe dönük refah gündemini ayrı bir başlık altında ele aldı" denildi.