ABD’den Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, askeri yardım paketinin Ukrayna'nın topraklarını savunmasına yardımcı olacak ek hava savunma yetenekleri, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinde, Stinger uçaksavar ve TOW füzeler, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, anti-zırh sistemleri, 3 milyonun üzerinde hafif silah mühimmatı ile soğuk hava teçhizatı ve lojistik ekipmanların yer aldığı kaydedildi.

Bu askeri yardımın, Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya Biden yönetimi tarafından sağlanan 51'inci ekipman dilimi olduğu aktarılan açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaklaşık 36 milyar dolar güvenlik yardımında bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı, ulusal güvenliğimize yapılan akıllı bir yatırımdır. Bölgede daha büyük bir çatışmanın önlenmesine ve başka yerlerdeki olası saldırıların caydırılmasına yardımcı olurken, savunma sanayii tabanımızı güçlendiriyor ve ülke çapında düzinelerce eyalette Amerikan halkına yüksek vasıflı işler yaratıyor." ifadeleri kullanıldı.