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Giriş Tarihi: 26.10.2023 21:45

ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde ilave askeri yardım sağlanacağını bildirdi.

AA
ABD’den Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya silah ve teçhizat içeren 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yeni askeri destek paketinde "Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yardımcı olacak" hava savunma sistemi, ağır silahlar ve tanksavar benzeri silah ve teçhizat olacağı kaydedildi.

"ABD ve 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyonun Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın geleceğini güvence altına almasına yardımcı olmak için ABD Kongresi ile çalışmaların sürdürüleceği de vurgulandı.

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ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım
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