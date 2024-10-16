ABD’den Ukrayna’ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Biden, görüşmede, Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı paketi göndereceklerini ve bu pakette hava savunma silahlarının yanı sıra çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın yer alacağını belirtti.

Kalan görev süresinde Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Kiev'e destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ABD yönetimi, yeni savunma paketi kapsamında yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri, yüksek miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı gibi Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu silahları gönderecek.

Almanya'yı 18 Ekim Cuma günü ziyaret edecek Biden'ın ajandasında Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin atacağı yeni adımların da olduğu bildirilmişti.