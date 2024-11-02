ABD’den Ukrayna’ya 425 milyon dolarlık yeni yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu. Açıklanan son yardım paketinin Biden Yönetimi'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Bakanlık envanterlerinden sağladığı 69. Ekipman paketi olduğu belirtilen açıklamada, "Tahmini değeri 425 milyon dolar olan bu Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) paketi Ukrayna'ya en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma önleyicileri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlayacaktır" denildi.

Yardım paketinin "Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için Mühimmatları, Stinger füzelerini, İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemleri (c-UAS) ekipmanı ve mühimmatlarını, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmatı, havadan karaya mühimmatları, 155mm ve 105mm topçu mühimmatını, tüple fırlatılan, optik olarak takip edilen, tel güdümlü (TOW) füzeleri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı sistemlerini, Zırhlı Personel Taşıyıcılarını, küçük silahları ve mühimmatı, tıbbi ekipmanı, yıkım ekipmanları ve mühimmatlarını, yedek parçaları, yardımcı ekipmanı, hizmetleri, eğitim ve nakliyeyi" içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak ve Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı savunmak için yaklaşık 50 müttefik ve ortakla birlikte çalışmaya devam edecektir" denildi.