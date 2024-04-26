ABD’den Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık ek askeri yardım

Austin, 6 milyarlık ek güvenlik yardım paketinin Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyicileri, daha fazla insansız hava aracı sistemi ve destek ekipmanını, önemli miktarda topçu mühimmatını ve havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteğini içereceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD'deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna'nın savunmasına değil ABD'deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

Austin, Ukrayna'ya 61 milyar, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayan Kongre'ye ve ABD Başkan'ı Joe Biden'a da teşekkür etti.