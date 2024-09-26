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Giriş Tarihi: 26.9.2024 11:23

ABD’den Ukrayna’ya destek devam ediyor: Yeni silahlar yolda

ABD yönetimi, Ukrayna’ya askeri destek paketini onayladı. Paketin tahmini değerinin 375 milyon dolar olduğu açıklandı.

DHA
ABD’den Ukrayna’ya destek devam ediyor: Yeni silahlar yolda

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde üstün gelmek için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlamak üzere ilave güvenlik desteğini duyurdu. Bu kapsamda, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, havadan karaya silahlar; roket sistemleri ve topçu mühimmatları; zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dâhil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlamak üzere tahmini değeri 375 milyon dolar olan paketin onaylanması da yer almaktadır" denildi.

İŞTE DESTEK PAKETİNİN İÇİNDEKİLER…

ABD'nin sağladığı destek paketinin içinde çoklu roketatar sistemleri (HIMARS), 155 ve 105 milimetre top mermileri, TOW füzeleri, Javelin, AT-4 tipi zırh delici füzeler, M1117 tipi zırhlı araçlar, mayına karşı dayanıklı zırhlı araçlar, hafif zırhlı araçlar, zırhlı köprü araçları, devriye botları ve diğer askeri ekipmanlar yer aldı.

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ABD’den Ukrayna’ya destek devam ediyor: Yeni silahlar yolda
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