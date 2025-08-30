ABD’den Ukrayna’ya savunma desteği: 179,1 milyon dolarlık satışa onay verildi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), satış onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği için 179,1 milyon dolarlık satışa onay verdiği bildirildi.

Satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağının altı çizilen açıklamada, bu ticaretin bölgesel güvenlik misyonlarını destekleyeceği ancak askeri dengeleri değiştirmeyeceği vurgulandı.