ABD’den üst düzey ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X'ten yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Ortadoğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Toplantıda, Türkiye- ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu. ANKARA