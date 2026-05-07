ABD’den Vatikan’a karşı geri adım: Rubio, Papa Leo ile görüştü! Gerilim sonrası ilk temas...

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşa dair Papa'nın geçen ay savaş karşıtı mesajlar vermesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert sözlerle karşı çıkmasıyla gerilen Vatikan-ABD ilişkileri açısından bugün önemli ziyaret gerçekleşti.

Vatikan Basın Ofisinden bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Bakan Rubio'nun, bu sabah ilk olarak Papa 14. Leo tarafından kabul edildiği, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sabah saatlerinde Roma'ya gelerek, komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçti ve burada Trump'ın son haftalarda sıkça eleştirdiği Papa ile görüştü.

"ORTAK KARARLILIK YENİDEN TEMİN EDİLDİ"

Açıklamada, "Görüşmeler sırasında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkileri geliştirme yönündeki ortak kararlılık yeniden teyit edildi. Daha sonra bölgesel ve uluslararası durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle savaşlardan, siyasi gerilimlerden ve ağır insani koşullardan etkilenen ülkelere dikkat çekildi ve barış için yorulmadan çalışma gerekliliği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuk Bakan Rubio da sosyal medya platformundaki hesabından Papa 14. Leo ile görüşmesinden çekilmiş fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Papa ile buluşarak, barışı ve insan onurunu destekleme konusundaki ortak kararlılığımızı vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.