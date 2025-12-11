ABD’den Venezuela açıklarında operasyon: Petrol tankerine el konuldu! İşte o görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği bir toplantının başında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla düzenlediği toplantının ardından da gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela açıklarında el koyduklarını duyurduğu tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını belirten Trump, tankerin kime ait olduğu ve benzeri sorulara yanıt vermekten kaçındı.

ABD, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı | Video