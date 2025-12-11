ABD’den Venezuela açıklarında operasyon: Petrol tankerine el konuldu! İşte o görüntüler
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında "çok büyük" bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Adalet Bakanı Pam Bondi ise, operasyon anına ilişkin görüntüleri yayımladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği bir toplantının başında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Trump, "Bugün ilginç bir gün haber açısından, muhtemelen biliyorsunuzdur, Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduk. Çok büyük bir tanker, el koyduğumuz en büyük tanker." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla düzenlediği toplantının ardından da gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.
Venezuela açıklarında el koyduklarını duyurduğu tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullandı.
Söz konusu petrol tankerini ellerinde tutacaklarını belirten Trump, tankerin kime ait olduğu ve benzeri sorulara yanıt vermekten kaçındı.
ABD, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı | Video
ABD OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el konulduğunu doğrulamasının ardından, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den ise konuyla ilgili açıklama geldi.
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Bondi, ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, yaptırımlara rağmen Venezuela ve İran'dan petrol taşımak için kullanılan bir ham petrol tankerine el konulduğunu ileri sürdü.Bondi operasyon anına ilişkin görüntüleri yayımlayarak, "Venezuela açıklarında gerçekleştirilen bu el koyma işlemi güvenli ve emniyetli bir şekilde tamamlandı. Yaptırım uygulanan petrolün nakliyesini önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.