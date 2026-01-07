ABD'den Venezuela petrolü açıklaması: "Süresiz olarak satacağız"
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi.
Wright, Goldman Sachs tarafından Miami'de düzenlenen enerji konferansında, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DÜNYA GENELİNDE SATACAĞIZ
Ülkenin petrolünün piyasaya akışına izin vereceklerini belirten Wright, bu petrolü ABD'deki rafinerilere ve dünya genelinde pazarlara satarak daha iyi bir petrol arzı sağlayacaklarını dile getirdi. Wright, ancak bu satışların ABD hükümeti tarafından yapılacağını ve gelirlerin ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını ifade etti.
VENEZUELA HALKININ YARARINA
Elde edilen gelirin Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere ülkeye sağlanabileceğini vurgulayan Wright, "Ancak Venezuela'da mutlaka gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız." diye konuştu.