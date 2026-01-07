ABD'den Venezuela petrolü açıklaması: "Süresiz olarak satacağız"

ÜRETİM HATTI BÜYÜYECEK Venezuela hükümetiyle ilerleme kaydettikçe petrol endüstrisinin çökmesini önlemek ve üretimi istikrara kavuşturmak için gerekli parçaların, ekipmanların ve hizmetlerin ithalatını mümkün kılacaklarını belirten Wright, ardından mümkün olan en kısa sürede üretimin tekrar büyümeye başladığını görmeye başlayacaklarını kaydetti. Wright, uzun vadede daha önce orada bulunan veya bulunmamasına rağmen orada olmak isteyen büyük Amerikan şirketlerinin oraya girmesi için gerekli koşulları yaratacaklarını aktardı.

KAYNAKLAR MUAZZAM ABD Enerji Bakanı Wright, "Kaynaklar muazzam. Burası zengin, müreffeh, barışçıl bir enerji merkezi olmalı. Plan bu." dedi. Ülkede kısa ila orta vadede günde ek birkaç yüz bin varil üretim elde edebileceklerinin altını çizen Wright, tarihi üretim rakamlarına geri dönmenin on milyarlarca dolar ve önemli bir zaman gerektirdiğini söyledi.