ABD'den Venezuela'ya destek telefonu: "Zor zamanda yardımlarımız sürecek"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, Trump ve Rubio'nun, ABD'nin Venezuela'ya bu zorlu zamanda desteğini belirttiğini aktaran Rodriguez, "Kurtarma görevlileri, özel ekipman, geçici barınaklar için destek ve etkilenen ailelere insani yardım göndererek müdahale çabalarına destek verme taahhütlerini yinelediler." ifadelerini kullandı.