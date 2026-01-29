ABD’den vize için sosyal medya şartı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusu yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının herkese açık olarak düzenlenmesi gerektiğini duyurdu. ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.