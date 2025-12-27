ABD’den Yemen mesajı: Güneydoğudaki gerilim için “itidal” çağrısı

Rubio, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD, Yemen'in güneydoğusundaki son gelişmelerden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ VE İTİDAL ÇAĞRISI

Kalıcı bir çözüme ulaşmanın yolunun diplomasiden geçtiğini vurgulayan Rubio, tüm taraflara açık bir şekilde "itidal" çağrısında bulundu. Rubio, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik çabalarını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu girişimlerin istikrar açısından önemli olduğunun altını çizdi.

YEMEN'DEKİ DURUM

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.