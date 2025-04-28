ABD’den Yemen’de göçmen katliamı: 68 ölü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Husiler, İsrail'e karşı deniz operasyonları düzenliyor. ABD Başkanı Donald Trump da 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. ABD ordusu, 15 Mart'tan bu yana Yemen'de Husilere karşı düzenledikleri hava saldırılarında 800'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD'nin saldırılarında şimdiye kadar 200'e yakın sivilin öldüğü biliniyor.