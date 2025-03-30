ABD’den Yemen’e 7 ayrı hava saldırısı

Husilere ait el-Mesire televizyonunun sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının, Sada kentinin doğu kesimine üç, aynı ildeki Al Salim ilçesine ise dört hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Husilerin açıklamasında, saldırılarda hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin hükümetine bağlı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin kuzeydeki Umran kentinin iletişim ağını beş hava saldırısıyla hedef aldığı, ayrıca Sada kentindeki iletişim ağının da birkaç hava saldırısıyla vurulduğu belirtilmişti.

ABD saldırısı sonucunda o bölgedeki yayın istasyonları, iletişim kuleleri ve iletişim ağının "tamamen tahrip" olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ise birçok bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesine ve on binlerce Yemenlinin bu hizmetlerden mahrum kalmasına yol açtığına işaret edilmişti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.