ABD’den Yemen’e hava saldırısı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

ABD ordusu, bir kez daha Yemen'i hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'de yer alan haberlere göre, başkent Sana'nın kuzeyindeki Bani el-Harith bölgesine ABD ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendi. 3 evin vurulduğu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.