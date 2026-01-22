ABD'den 'Yeni Gazze' planı! 25 milyar dolar yatırım ve 100 bin konut yapılacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Gazze Şeridi’nin yeniden inşası sürecine ilişkin en az 25 milyar dolarlık "Yeni Gazze" planını duyurdu.
İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imzalanmasının ardından konuşma gerçekleştiren Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
YATIRIMLARA İHTİYACIMIZ VAR
Kushner, "En önemli şey başlık güvenlik olacak. Açıkçası, gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz ve bir sonraki aşama Hamas ile silahsızlanma üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak, kimse oraya inşaat yapmayacak. İstihdam oluşturmaya başlamak için yatırımlara ihtiyacımız var" dedi.
'YENİ GAZZE' PLANINI SUNDU
Kushner, yeniden inşa çalışmalarına yönelik ilk planlarından bahsederken, "Başlangıçta, özgür bir bölge ve ardından bir de Hamas bölgesi kurmayı düşünüyorduk. Sonra da, 'hadi yıkıcı bir başarıya hazırlık yapalım' dedik" ifadelerini kullandı. Dinleyicilere 'Yeni Gazze' olarak adlandırdığı 'ana planını' gösteren bir slayt gösterisi sunan Kushner, söz konusu plan kapsamında, konut geliştirme, veri merkezleri ve sanayi parkları için ayrılmış alanları gösteren renk kodlu bir haritayı detaylandırdı. Haritada Gazze Şeridi'nin yerleşim, kıyı turizmi ve karma kullanım bölgelerine ilişkin planlar yer aldı.