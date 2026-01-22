ABD’den ’Yeni Gazze’ planı! 25 milyar dolar yatırım ve 100 bin konut yapılacak

YATIRIMLARA İHTİYACIMIZ VAR

Kushner, "En önemli şey başlık güvenlik olacak. Açıkçası, gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz ve bir sonraki aşama Hamas ile silahsızlanma üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak, kimse oraya inşaat yapmayacak. İstihdam oluşturmaya başlamak için yatırımlara ihtiyacımız var" dedi.