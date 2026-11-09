ABD’den yeni İran stratejisi: ’Demir Kapı’ planı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir sözcü, dün ABD'nin İran ekonomisini abluka altına alma ve ticaret yollarını kapatma hedeflerine ulaşamayacağını belirtti. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibî, ABD ordusunun İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri ile yaptırım kapsamındaki diğer malzemelerin sevkiyatını engellemek ve Tahran'a baskıyı artırmak için oluşturduğu Iron Gate (Demir Kapı) Görev Gücü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muhibî, "Demir Kapı planı kelime oyunundan başka bir şey değil. Amerikalılar bu yöntemle İran'da ekonomik çöküşe yol açmayı ve ekonomik baskı uygulamayı amaçlayan hedeflerine ulaşamaz" dedi.

HEDEF SİLAH ENDÜSTRİSİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Tampa kentinde konuşlandırılacak görev gücünün ABD devlet kurumlarıyla koordineli çalışacağını duyurdu. Silah sevkiyatı, çift kullanımlı malzemeler ve yasa dışı gelir kaynakları da görev gücünün öncelikleri arasında yer alacak.