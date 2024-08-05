ABD’den yeni skandal! Fırat Nehri yakınlarına 700 terörist sevk ettiler

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.