ABD'den yeni yaptırım kararı: "Hizbullah'ın finans kaynakları kesilecek"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ı desteklediğini iddia ettiği bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Açıklamada, ABD’nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 21:56

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD, bugün, Hizbullah'ı destekleyen küresel bir finans ağını bozmak için yaptırımlar uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

Yaptırımların, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD'nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.