AB’de Gazze diplomasisi: ’Barış Kurulu’ zirvede masaya yatırılacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Layen, AB'nin Barış Kurulu'na katılım konusunun yarın gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, von der Leyen'in İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek Barış Kurulu imza törenine katılmayacağını söyledi. Gill, Komisyon Başkanı'nın Fransa'nın Strazburg kentinden doğrudan Brüksel'e geçeceğini belirtti.

ABD'NİN DAVETİNE OLUMLU YAKLAŞIM

Gill, AB'nin, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu konusunda ABD'den gelen daveti memnuniyetle karşıladığını yineledi.

Gill, Gazze'de barış sürecine AB'nin nasıl katkı sağlayacağı konusunda ortaklarla görüşmeye de devam ettiklerini belirterek, "Halihazırda Başkan, yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne odaklanmış durumda. Barış Kuruluna katılım konusu da yarın gündeme gelecek." ifadesini kullandı.