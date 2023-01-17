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Giriş Tarihi: 17.1.2023 20:42

AB'de kömür kullanımında dikkat çeken artış

Rusya-Ukrayna Savaşı ile baş gösteren enerji krizi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kömür kullanımı geçtiğimiz sene yüzde 6’dan fazla arttı.

İHA
AB’de kömür kullanımında dikkat çeken artış

Fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve yeşil enerji kullanımını arttırmayı hedefleyen Avrupa Birliği'nde (AB) geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi ile kömür kullanımı arttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan "Kömür 2022" adlı rapora göre, dünya genelinde yüzde 1,2'lik bir artış gösteren kömür kullanımının AB'de yüzde 6'dan fazla arttığı ifade edildi. Raporda, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, kömür ticaretini ve 2022'deki talep modellerini, fiyat seviyelerini ve arzın dinamiklerini keskin bir şekilde değiştirdi'' denildi.

8 MİLYAR TONU AŞTI

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle kömür kullanımının tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığı aktarılan raporda, "Kömür piyasaları 2022'de geleneksel olarak ciddi şekilde sarsıldı. Ticaret akışları kesintiye uğradı, fiyatlar yükseldi ve talep büyümeye başladı. Dünya genelinde kömür kullanımı yüzde 1,2'ye tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 8 milyar tonu aştı" ifadeleri kullanıldı.

Rus gazına yönelik yaptırımların AB ülkelerinde elektrik üretiminde kömür kullanımını arttırdığına dikkat çekilen raporda, bunun geçici bir durum olduğu belirtildi.

"DÜNYA FOSİL YAKIT KULLANIMINDA ZİRVEYE YAKIN"

IEA'nın Enerji Piyasaları ve Güvenlik Direktörü Keisuke Sadamori ise artan kömür kullanımı hakkında, "Dünya fosil yakıt kullanımında zirveye yakın ve ilk düşüşe geçen kömür olacak, ancak henüz o noktada değiliz" dedi.

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AB'de kömür kullanımında dikkat çeken artış
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