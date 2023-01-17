AB’de kömür kullanımında dikkat çeken artış

8 MİLYAR TONU AŞTI



Dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle kömür kullanımının tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığı aktarılan raporda, "Kömür piyasaları 2022'de geleneksel olarak ciddi şekilde sarsıldı. Ticaret akışları kesintiye uğradı, fiyatlar yükseldi ve talep büyümeye başladı. Dünya genelinde kömür kullanımı yüzde 1,2'ye tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 8 milyar tonu aştı" ifadeleri kullanıldı.



Rus gazına yönelik yaptırımların AB ülkelerinde elektrik üretiminde kömür kullanımını arttırdığına dikkat çekilen raporda, bunun geçici bir durum olduğu belirtildi.

"DÜNYA FOSİL YAKIT KULLANIMINDA ZİRVEYE YAKIN"



IEA'nın Enerji Piyasaları ve Güvenlik Direktörü Keisuke Sadamori ise artan kömür kullanımı hakkında, "Dünya fosil yakıt kullanımında zirveye yakın ve ilk düşüşe geçen kömür olacak, ancak henüz o noktada değiliz" dedi.



