AB’den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'yı Keşfet (DiscoverEU) programı kapsamında gençlere trenle Avrupa ülkelerinde bedava seyahat imkânı sunmaya devam ediyor. Komisyon, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer alacağı programdan yararlanacak kişi sayısını açıkladı. BBC'de yer alan haberine göre bu yıl 35 bin genç programa katılacak. Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa'nın birçok kentini ücretsiz dolaşabilecek. Gençler, gittikleri ülkelerde toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirim olanağı sunan bir indirim kartına da sahip olacak.







KİMLER BAŞVURABİLECEK?

BU yıl en yüksek kota verilen ülkeler Almanya (6 bin 104), Fransa (4 bin 946), İtalya (4 bin 364) ve İspanya (3 bin 476) olurken; Kuzey Makedonya, Lihtenştayn ve Sırbistan'a sırasıyla 16, 17 ve 18 kişilik kota ayrıldı. Türkiye'ye ayrılan kota sayısı ise 1476 olarak belirlendi. Başvurular geçtiğimiz gün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü sona erecek. Tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 arasında doğan AB üyesi ülke vatandaşları ile Türkiye, İzlanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan'dan gençler başvurabilecek. Başvurular, "Avrupa Gençlik Portalı" (European Youth Portal) üzerinden yapılacak. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı elde edecek. Gençler, tek başlarına seyahat edebilecekleri gibi, başvuruya uygunluk sağlayan dört arkadaşıyla da programa katılabilecek.