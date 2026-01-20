AB’den ABD’ye Grönland tepkisi: “Egemenlik ticarete konu olamaz”
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ABD'nin Grönland'a yönelik açıklamaları ve gümrük vergisi tehditleri üzerine düzenlenen oturumda konuştu. Kallas açıklamasında, AB'nin Grönland ve Danimarka'nın toprak bütünlüğünü savunma konusunda tam destek verdiğini vurgularken, “Egemenlik ticarete konu olamaz" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Grönland'a yönelik açıklamaları ve gümrük vergisi tehditleri üzerine düzenlenen oturumda konuştu.
Kallas, AB'nin Grönland ve Danimarka'nın toprak bütünlüğünü savunma konusunda tam destek verdiğini vurguladı. Konuşmasında egemenliğin bir pazarlık kozu olamayacağının altını çizen Kallas, "Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez.
Egemenlik ticarete konu olamaz" ifadelerini kullandı. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin toprağına el koyma hakkı olmadığını belirten Kallas, "Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka bir yerinde" diyerek, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine de değinen Kallas, dış baskıların ters tepeceğini belirtti.