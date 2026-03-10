Haberler

AB’den ABD’ye Rus petrolü için tavan fiyat isteği!

Avrupa Birliği (AB), ABD'ye Rus petrolüne G7 tavan fiyatını uygulamaya devam etme çağrısında bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, "Mevcut petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış Rusya için beklenmedik gelirler sağlayabilir.” dedi.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 17:43

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. "Orta Doğu'daki gelişmelerin Ukrayna ve Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz." ifadesini kullanan Dombrovskis, Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürmeleri gerektiğini anlattı. Dombrovskis, "Mevcut petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış Rusya için beklenmedik gelirler sağlayabilir. Bu nedenle, Rusya'nın gelirlerini sınırlamak için G7 tavan fiyatının sıkı bir şekilde uygulanması ve gerekirse tam denizcilik hizmetleri yasağına geçilmesi çok önemli." diye konuştu. Rusya'nın İran'ın savaş çabalarını desteklediğini anımsatan Dombrovskis, "G7 tavan fiyatının Rusya'nın petrol teslimatları üzerindeki etkisini de değerlendirdik ve Rusya'nın ihracat hacimlerinde büyük değişikliklere yol açmadığını, dolayısıyla piyasayı bozmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DURUM İSTİKRARSIZ OLMAYA DEVAM EDİYOR" Dombrovskis, "Durum son derece istikrarsız olmaya devam ediyor. Bugün petrol fiyatları İran'daki gerginliğin tırmanmasından önceki duruma göre yaklaşık yüzde 40, doğal gaz fiyatları ise TTF referans fiyatına göre yaklaşık yüzde 90 daha yüksek. Bu rakamları maliye bakanlarına bildirdim." ifadelerini kullandı. Fiyatların şiddetli biçimde dalgalandığına işaret eden Dombrovskis, "Durumun ne kadar süreceğini ve etkisinin ne kadar büyük olacağını görmemiz gerekiyor." dedi. Dombrovskis, G7 düzeyinde koordineli bir şekilde petrol stoklarının serbest bırakılması konusunun da gündemde olduğunu belirterek, G7 enerji bakanlarının bugün konuyu görüşeceğini anımsattı. ABD Başkanı Donald Trump, dün, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.