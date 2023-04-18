AB’den bir ülkeye daha vizesiz seyahat kararı!

Kosova, diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte 2003'te Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde "potansiyel aday" ülke ilan edilmişti.

Ülkenin 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlığı, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB ülkesi tarafından tanınmıyor.

Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.