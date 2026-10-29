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AB’den çocukları korumak için kritik hamle: Dijital platformlara yeni kurallar geliyor! Avrupa genelinde tek yasa hazırlığı

AB’den çocukları korumak için kritik hamle: Dijital platformlara yeni kurallar geliyor! Avrupa genelinde tek yasa hazırlığı

Avrupa Birliği, çocukları dijital dünyadaki risklerden korumak için tüm çevrim içi hizmetleri kapsayan ortak düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor. Üye ülkelerin farklı kuralları yerine Avrupa genelinde geçerli tek bir sistem hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 17:21 Son Güncelleme: 29 Ekim 2026 17:40

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB genelindeki tüm çocuklara eşit düzeyde koruma sağlanmasını amaçlayan "AB Çocuk Yasası" için net bir teklif sunduklarını anımsatan Regnier, teklifin aşamalı bir yaklaşım içerdiğini ve tüm çevrim içi hizmetler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği sağlamaya yönelik yükümlülükler getirdiğini aktardı.

AB'DEN ÇOCUKLAR İÇİN ORTAK YASA VURGUSU Regnier, "Avrupa çapındaki bir sorun ortak bir Avrupa yanıtı gerekiyor." ifadesini kullandı. AB Komisyonu'nun, gelecekte AB genelinde uyumlaştırılacak kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararı aldığına dikkati çeken Regnier, bu kararın AB iç pazarının parçalanmasını önlemek ve ortak yasa koyucuların çalışmalarını korumak açısından kritik önem taşıdığını kaydetti. Regnier, bundan sonraki süreçte "AB Çocuk Yasası" üzerindeki müzakerelere odaklanılması ve kuralların etkili biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.