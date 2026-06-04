AB’den dijital bağımsızlık hamlesi: Google’ın yerini Qwant aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kurum bünyesinde kullanılan tarayıcılarda varsayılan arama motorunun Qwant olacağı bildirildi.

Açıklamada, değişikliğin otomatik olarak uygulanacağı ancak kullanıcıların isterlerse farklı arama motorlarını seçebileceği belirtilerek, uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa dışı dijital araçlara bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli dijital hizmetleri teşvik etmenin amaçlandığı stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

720 milletvekilinin görev yaptığı AP'de, yaklaşık 8 bin 400 memur ve personel ile 2 bin parlamenter asistanı olmak üzere 10 binden fazla kişi çalışıyor.