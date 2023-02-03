AB’den Filistin’e 199 milyon avroluk destek paketi

AB'nin Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmalara bağlı kalınması talebinde bulunacağını söyleyen Burgsdorff, ekonomik ve mali reformlar için Filistin hükümeti ile de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, iki devletli çözüme siyasi destekleri ve uluslararası mahfillerde Filistin halkına destekleri için AB'ye teşekkür etti.

Filistin, son yıllarda Arap ve uluslararası yardımların azalmasının yanı sıra İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden yaptığı kesintilere bağlı olarak mali sorunlar yaşıyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.