AB’den Google’a soğuk duş: 4,1 milyar avroluk ceza kesinleşti

Google’ın Avrupa’daki rekabet davasında son sözü mahkeme söyledi. AB Adalet Divanı, Android işletim sistemi üzerinden pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devine verilen 4,1 milyar avroluk para cezasını onadı.

AB’den Google’a soğuk duş: 4,1 milyar avroluk ceza kesinleşti
AA

Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google ile çatı şirketi Alphabet'in, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 yılında verdiği karara yönelik itirazını reddetti.

Mahkeme kararında, Google'a Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmasına ilişkin verilen cezanın hukuka uygun olduğu belirtilerek, Google ve Alphabet'in temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi. Böylece Google'a uygulanan 4,1 milyar avroluk para cezası kesinleşti.

AB’den Google’a soğuk duş: 4,1 milyar avroluk ceza kesinleşti

GOOGLE'A REKOR PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

AB Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda Google'ın Android işletim sistemi kullanan mobil cihaz üreticilerini çeşitli sözleşmeler ve lisans koşullarıyla Google Arama ve Chrome tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna varmıştı. Bu nedenle Komisyon, Google'a 4,34 milyar avro tutarında rekor para cezası kesmişti.

AB Genel Mahkemesi ise 2022 yılında Komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal etmiş ancak Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmederek para cezasını 4,1 milyar avroya indirmişti.

Son kararıyla AB Adalet Divanı, Genel Mahkeme'nin değerlendirmesini hukuka uygun bularak cezanın yeniden belirlenen tutarıyla yürürlükte kalmasına karar verdi.

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