AB'den İsrail'e "Gazze'ye saldırıları sonlandır" çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Gazze'de ateşkesin bozulması ve İsrail'in hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verdi.

"İsrail askeri operasyonlarına son vermeli." çağrısı yapan Kallas, Gazze'ye insani yardım ve elektrik girişinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Kallas, "Filistinliler ve İsrailliler geçen bir buçuk yıl boyunca çok büyük acılar çekti. Müzakerelerin yeniden başlaması ve ateşkesin ikinci aşamasına doğru ilerleme kaydedilmesi ileriye dönük tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

REFAH SINIR KAPISI'NDAKİ SİVİL MİSYONUN ÇALIŞMALARI DURDU

Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ise İsrail'e itidalli davranması çağrısı yapıldı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymaya davet edildiği açıklamada, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik ihtiyaca işaret edildi.

Açıklamada, "Şiddet döngüsünü kırmanın zamanı gelmiştir. İstikrar, hızlı bir yeniden yapılanma için ön koşuldur." ifadesine yer verildi.

Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı kaydedilen açıklamada, ateşkes anlaşmasına varılmasından bu yana sınırda faaliyet gösteren AB sivil misyonunun çalışmalarının da durduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Mevcut durumda, AB'nin Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) personel görevlendirmemekte ancak daha sonraki gelişmeleri beklemek üzere bölgede kalmaktadır." ifadesine yer verildi.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Ordunun bu sabah düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.