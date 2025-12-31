AB’den İsrail’e sert tepki: “STK’leri yasaklamak, yardımı yasaklamaktır”

Hadja Lahbib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası STK'leri yasaklama planının, hayat kurtarıcı insani yardımların engellenmesi anlamına geldiğini belirtti. Lahbib, "Bu, yardımı yasaklamakla eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

AB'nin tutumunun çok açık olduğunun altını çizen Lahbib, İsrail'de STK'lerin kaydına ilişkin mevcut yasanın bu haliyle kabul edilemez olduğunu söyledi. İnsani yardımların önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Lahbib, "Uluslararası hukuk şüpheye yer bırakmaz. İhtiyacı olanlara yardım ulaşmalıdır" dedi.

25'TEN FAZLA KURULUŞ RİSK ALTINDA

İsrail, yürürlüğe girecek yeni uluslararası STK yasası kapsamında, kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerine son verileceğini, 1 Mart'tan itibaren de ülkeyi terk etmelerinin gerekeceğini duyurmuştu. Yeni düzenleme nedeniyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE ve International Rescue Committee (IRC) başta olmak üzere 25'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı belirtiliyor.