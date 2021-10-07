AB’den itiraf Türkiye süper güç

Avrupa Birliği
'nin (AB) dönem başkanı Slovenya
'nın ev sahipliğinde Brdo
kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi. Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins
'in "Burası bizim arka bahçemiz" görüşünü paylaştı. Alman DW ajansına göre Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
da şunları söyledi: "AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."
SÖZLER TEKRARLANDI
AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde AB üyesi 27 ülkenin liderleri, 6 Batı Balkan ülkesi olan Arnavutluk
, Bosna Hersek
, Sırbistan
, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü bir kez daha tekrarladı.
VİZE SERBESTİSİNE DESTEK
AVRUPA Birliği Komisyonu'nun Türk vatandaşlarının 26 Schengen Bölgesi'ne vize olmadan seyahat etmesini destekleyeceği belirtildi. AB'ye bağlı Schengen vizesi bilgilendirme sitesindeki detaylara göre vize serbestisi bu ay içerisinde Türkiye ile AB arasında yapılacak görüşmelerde gündeme gelecek. AB Komisyonu kaynaklarının da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye toplantılarda vize serbestisini destekleyeceklerini söyledikleri aktarıldı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada AB'den Türkiye'ye vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili verdiği sözleri tutmasını istemişti.
'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ BİR OYUNCU'
CEZAYİR Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesi hakkındaki açıklamalarını Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Macron'un son günlerde Cezayir hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatılan ve Türkiye ile Cezayir arasındaki iyi ilişkilerin Fransa'yı rahatsız edip etmediği sorulan Lamamra, "Açıkçası Fransa ve Cezayir arasında oluşan bir krizin ne sebeple olursa olsun Türkiye gibi kardeş başka ülkelerle ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Fransa ile uzun, zorlu ve kompleks bir tarihimiz var" dedi. Cezayirli Bakan, Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin derin ortak bir tarihi paylaştığını belirtti. Libya'da Türkiye'nin rolüne de değinen Bakan Lamamra, "Türkiye muhakkak çok önemli bir oyuncu ve şüphesiz Türkiye'nin Libya ile çok güçlü ilişkileri var" dedi.