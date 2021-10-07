Giriş Tarihi: 8.10.2021

AB’den itiraf Türkiye süper güç

AB-Batı Balkan Zirvesi’nde Türkiye detayı ön plana çıktı. Avusturya Başbakanı Kurz “Eğer AB, perspektif sunmazsa Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak” dedi