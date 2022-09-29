AB'den Malta hamlesi! Adalet Divanına sevk etti

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 20 Ekim 2020'de Malta hakkında söz konusu uygulama nedeniyle AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle "ihlal süreci" başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 9 Haziran 2021'de Malta'ya ek bir resmi tebligat gönderildiği aktarıldı. Malta'nın Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ardından bu uygulamayı Rus ve Belaruslular için durdurmasına rağmen diğer ülke vatandaşları için sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, 6 Nisan'da Malta'ya gerekçeli bir ihtar daha yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Malta'nın buna yanıtının yetersiz bulunması üzerine Komisyon'un konuyu AB'nin en yüksek mahkemesine taşıdığı kaydedildi.

AB üyesi ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi, aynı zamanda AB vatandaşı sayılıyor. AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olan kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.

AB içinde Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni uygulaması bulunuyordu.

Bulgaristan, uygulamaya mart ayında son verirken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor. Malta'da da uygulama sürüyor.

AB içinde 2011-2019 döneminde 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.