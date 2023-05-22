AB’den Meta’ya 1.3 milyar dolar ceza

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal ederek kullanıcı bilgilerini ABD'ye gönderdiğinin tespit edilmesi nedeniyle 1.3 milyar dolarlık rekor para cezasına çarptırıldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meta'nın, ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini komisyonun kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu durumun ABD ve AB arasında gizlilik hakları kapsamındaki hukuki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. Karar, ABD hükümetinin Meta ve benzeri çok sayıda uluslararası şirketin veri korunması ölçütlerine ilişkin denetimlerini artırmasına neden olabilir. Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) Başkanı Andrea Jelinek, ihlalin sistematik ve sürekli olması nedeniyle çok ciddi olduğunu belirterek, "Benzeri görülmemiş bu para cezası, kuruluşlara ciddi ihlallerin büyük sonuçları olacağına dair güçlü bir işaret" dedi. AA