Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB’den Meta’ya 1.3 milyar dolar ceza
Giriş Tarihi: 23.5.2023

AB’den Meta’ya 1.3 milyar dolar ceza

AB, Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın sahibi Meta’ya, Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD’ye aktardığı için 1.3 milyar dolarlık rekor ceza kesti

AB’den Meta’ya 1.3 milyar dolar ceza
Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın sahibi Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal ederek kullanıcı bilgilerini ABD'ye gönderdiğinin tespit edilmesi nedeniyle 1.3 milyar dolarlık rekor para cezasına çarptırıldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Meta'nın, ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini komisyonun kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.



Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bu durumun ABD ve AB arasında gizlilik hakları kapsamındaki hukuki çatışmadan kaynaklandığı belirtildi. Karar, ABD hükümetinin Meta ve benzeri çok sayıda uluslararası şirketin veri korunması ölçütlerine ilişkin denetimlerini artırmasına neden olabilir. Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) Başkanı Andrea Jelinek, ihlalin sistematik ve sürekli olması nedeniyle çok ciddi olduğunu belirterek, "Benzeri görülmemiş bu para cezası, kuruluşlara ciddi ihlallerin büyük sonuçları olacağına dair güçlü bir işaret" dedi. AA

ARKADAŞINA GÖNDER
AB’den Meta’ya 1.3 milyar dolar ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA