AB’den Pakistan-Afganistan uyarısı: “Ateşkesin uzatılması hayati önemde”
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmaların ardından sağlanan ateşkesin mutlaka uzatılması gerektiğini vurguladı. Kallas, gerilimin bölgeyi yeni bir istikrarsızlık sürecine sürüklediğini ve ateşkesin uzatılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.
Kallas, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kallas paylaşımında, "Bakan Dar'ı arayarak tüm terör eylemlerini kesin bir dille kınadım" ifadelerini kullandı.
"GERİLİM BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR"
AB Temsilcisi Kallas, Afganistan ile Pakistan arasındaki son çatışmaların her iki tarafta da can kayıplarına yol açtığını hatırlatarak, "Bu gerilim, bölgeyi yeni bir istikrarsızlık sürecine sürükleme riski taşıyor. Ateşkesin uzatılması ve tarafların gerilimi azaltması hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.