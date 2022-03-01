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Giriş Tarihi: 1.3.2022 23:57 Son Güncelleme: 2.3.2022 00:07

AB'den Rus medyasına ambargo! Sputnik ve RT'nin yayın yapması yasaklanıyor

AB’den Rus medyasına ambargo! Sputnik ve RT’nin yayın yapması yasaklanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6. gününü geride bırakırken, Avrupa'dan Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ediyor. AB ve NATO üyesi ülkeler Rusya ordusu ile çatışmaya girmeyeceklerini vurgularken, her gün yeni yaptırımlar ile Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Son olarak Avrupa Birliği, Sputnik ve Russia Today'in Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yayın yapmasını engelleyerek Rusya'yı daha da sıkıştırmayı hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk Anlaşması'nı yok saydıktan sonra birliklerini Ukrayna sınırına göndermişti. Rus ordusu Ukrayna sınırını hızlı bir şekilde geçerken, Ukrayna askerlerinin ve gönüllülerin direnişi ile karşılaştı. Ukrayna'nın büyük bir bölümünde şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

AB, 7 RUS BANKASINI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARDI

Savaşta 6. gün geride kalırken, tüm dünya yarın yapılması planlanan ikinci müzakere görüşmelerinden çıkacak sonucu merak ediyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumundan rahatsız olan ABD, İngiltere ve AB üyesi ülkeler Rusya'ya karşı ağır ekonomik yaptırımlarda bulundu. AB, son olarak 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkartarak Rusya bir yaptırım daha uygulamıştı.

RUS MEDYASINA AMBARGO

Ekonomik yönden birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'nın medyasına da yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Birlik, Rusya'daki Sputnik ve RT'nin AB üye ülkelerinde yayın yapmasını engellemeye hazırlanıyor.

GOOGLE'DAN RUS KANALLARINA ERİŞİM ENGELİ

ABD merkezli teknoloji devi Google, Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in Youtube kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada Rus devletine bağlı faaliyet gösteren RT ve Sputnik'in Youtube kanallarına erişimin Avrupa'da yasaklandığı duyuruldu. Öte yandan Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok da benzeri bir adım atarak söz konusu kanalların hesaplarını Avrupa'da erişime kapattı.

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AB'den Rus medyasına ambargo! Sputnik ve RT'nin yayın yapması yasaklanıyor
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