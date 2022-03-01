AB’den Rus medyasına ambargo! Sputnik ve RT’nin yayın yapması yasaklanıyor

RUS MEDYASINA AMBARGO

Ekonomik yönden birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'nın medyasına da yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Birlik, Rusya'daki Sputnik ve RT'nin AB üye ülkelerinde yayın yapmasını engellemeye hazırlanıyor.

GOOGLE'DAN RUS KANALLARINA ERİŞİM ENGELİ

ABD merkezli teknoloji devi Google, Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in Youtube kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada Rus devletine bağlı faaliyet gösteren RT ve Sputnik'in Youtube kanallarına erişimin Avrupa'da yasaklandığı duyuruldu. Öte yandan Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok da benzeri bir adım atarak söz konusu kanalların hesaplarını Avrupa'da erişime kapattı.