AB’den Rus medyasına ambargo! Sputnik ve RT’nin yayın yapması yasaklanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk Anlaşması'nı yok saydıktan sonra birliklerini Ukrayna sınırına göndermişti. Rus ordusu Ukrayna sınırını hızlı bir şekilde geçerken, Ukrayna askerlerinin ve gönüllülerin direnişi ile karşılaştı. Ukrayna'nın büyük bir bölümünde şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
AB, 7 RUS BANKASINI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARDI
Savaşta 6. gün geride kalırken, tüm dünya yarın yapılması planlanan ikinci müzakere görüşmelerinden çıkacak sonucu merak ediyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumundan rahatsız olan ABD, İngiltere ve AB üyesi ülkeler Rusya'ya karşı ağır ekonomik yaptırımlarda bulundu. AB, son olarak 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkartarak Rusya bir yaptırım daha uygulamıştı.
RUS MEDYASINA AMBARGO
Ekonomik yönden birçok yaptırıma maruz kalan Rusya'nın medyasına da yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Birlik, Rusya'daki Sputnik ve RT'nin AB üye ülkelerinde yayın yapmasını engellemeye hazırlanıyor.
GOOGLE'DAN RUS KANALLARINA ERİŞİM ENGELİ
ABD merkezli teknoloji devi Google, Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in Youtube kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada Rus devletine bağlı faaliyet gösteren RT ve Sputnik'in Youtube kanallarına erişimin Avrupa'da yasaklandığı duyuruldu. Öte yandan Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok da benzeri bir adım atarak söz konusu kanalların hesaplarını Avrupa'da erişime kapattı.