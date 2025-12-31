AB’den Rusya’ya sert çıkış: “Saldırı iddiası bilinçli bir dikkat saptırma”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kallas, "Rusya'nın, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki önemli hükümet binalarını hedef aldığı iddiası, bilinçli bir dikkat saptırma girişimidir. Moskova yönetimi, Ukrayna ve Batılı ortaklarının barışa yönelik kaydettiği gerçek ilerlemeyi baltalamayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ İDDİALARA KİMSE İTİBAR ETMEMELİ"

Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'da altyapıyı ve sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef aldığını hatırlatan Kallas, bu tür asılsız iddiaların kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu saldırıyı gerçekleştirmediklerini kaydetmişti.