AB’den Rusya’ya sert uyarı: Savaş alanını terk et ve Ukrayna ile masaya otur!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya verilen desteği ve Rusya'ya yönelik yaptırımları değerlendirdi. Kallas, son aylarda uluslararası barış çabalarının arttığını ancak Moskova'nın daha fazla saldırganlıkla karşılık verdiğini söyleyerek, "Putin'in barışla hiçbir ilgisi yok ve bu savaşı ancak zorlandığında durduracak" ifadelerini kullandı.

Kallas, 2022'den bu yana Avrupa Birliği ve üye devletlerin Ukrayna'ya yaklaşık 169 milyar avro destek sağladığını, bunun 63 milyar avrosunun askeri yardım olduğunu belirtti. Yalnızca bu yıl sağlanan desteğin 25 milyar avroya ulaştığını ifade eden Kallas, mühimmat hedefinin ise ekime kadar tamamlanacağını kaydetti. Avrupa'nın, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna savunma sanayisinin en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Kallas, yalnızca son dokuz ayda 18 yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını, 19'uncu paket için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yaptırımlar sayesinde Rusya'nın en az 450 milyar dolar savaş fonundan mahrum kaldığını belirten Kallas, bunun 154 milyar dolarının petrol gelirlerinden kesildiğini aktardı.

"BU SAVAŞ KAZANILAMAZ"

Kallas, "Rusya'ya mesajımız basit: Bu savaş kazanılamaz, savaş alanını terk et ve Ukrayna ile masaya otur" ifadelerini kullanarak, Moskova'nın yeniden silahlanmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi. Putin'in Sovyetler Birliği'nin 1991 öncesi nüfuz alanını yeniden kurmak istediğini öne süren Kallas, Batı'nın ise Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama konusunda birleştiğini vurguladı.

Kallas, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya üç ana alanda destek verdiğini söyledi. Şimdiye kadar 80 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini, sivil misyon aracılığıyla iç güvenlik kurumlarının desteklendiğini ve Ukrayna savunma sanayisinin Avrupa ile entegre edildiğini belirtti. Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine de değinen Kallas, "Katılım süreci liyakate dayalıdır ve Ukrayna ilerleme kaydetmeyi hak ediyor. Birinci fasıl küme müzakerelerini açmanın zamanı geldi" dedi.

"RUSYA, UKRAYNA'NIN DİRENCİNİ KIRAMADI"

Konuşmasının sonunda Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceğini hatırlatan Kallas, "Rusya, Ukrayna'nın direncini kıramadı ve bizimkini de kıramayacak. Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Rusya yasa dışı savaşını sürdürdüğü sürece biz de mücadeleye devam etmeliyiz" diye konuştu.