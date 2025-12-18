AB’den Rusya’ya yeni darbe: Gölge filo tankerlerine yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alan yeni bir adım atarak Rusya'nın petrol taşıyan 41 tankerine yaptırım uygulama kararı aldı.
AB Konseyi, Rusya'nın petrol taşıyan "gölge filosu"nda yer alan 41 petrol tankerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Yaptırım kararı kapsamında söz konusu tankerlerin AB limanlarına erişimi yasaklandı. Ayrıca bu gemilere deniz taşımacılığına ilişkin çeşitli hizmetlerin sunulmasının da önüne geçildiği belirtildi.
YAPTIRIM LİSTESİ 600 GEMİYE YAKLAŞTI
AB, Rusya'ya yönelik ek yaptırımlara hazır olduğunu vurgularken, son kararla birlikte yaptırım listesinde yer alan gemi sayısının yaklaşık 600'e ulaştığı bildirildi.
Rusya'nın Batı'nın uyguladığı kısıtlamaları aşmak için ham petrol ihracatında kullandığı yüzlerce tanker "gölge filo" olarak adlandırılıyor. Bu filonun büyük ölçüde eski ve elverişsiz gemilerden oluştuğu iddia ediliyor.