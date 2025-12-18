AB’den Rusya’ya yeni darbe: Gölge filo tankerlerine yaptırım

Yaptırım kararı kapsamında söz konusu tankerlerin AB limanlarına erişimi yasaklandı. Ayrıca bu gemilere deniz taşımacılığına ilişkin çeşitli hizmetlerin sunulmasının da önüne geçildiği belirtildi.

YAPTIRIM LİSTESİ 600 GEMİYE YAKLAŞTI

AB, Rusya'ya yönelik ek yaptırımlara hazır olduğunu vurgularken, son kararla birlikte yaptırım listesinde yer alan gemi sayısının yaklaşık 600'e ulaştığı bildirildi.

Rusya'nın Batı'nın uyguladığı kısıtlamaları aşmak için ham petrol ihracatında kullandığı yüzlerce tanker "gölge filo" olarak adlandırılıyor. Bu filonun büyük ölçüde eski ve elverişsiz gemilerden oluştuğu iddia ediliyor.