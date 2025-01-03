AB’den Şam’a çıkarma

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi. AB adına Şam'a geldiklerini açıklayan yetkililer, Suriye'nin geçici yeni lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü. AB'den yapılan açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğü, kapsayıcı hükümet, azınlıkların korunması mesajları verildi. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında uçaktan inerken çelik yelek giydirilmesi dikkatleri çekti.

İŞGALCİ İSRAİL HALEP'E SALDIRDI

SURİYE'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine, İsrail tarafından saldırısı düzenlendi. Hava savunma üssü ve 404 nolu depo, hedef alındı. Düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İsrail ordusu askerleri hava araçlarıyla indirme operasyonu yaparken, bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor. Sefire bölgesinde, devrik Esad rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor. İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak arttı.