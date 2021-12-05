AB’den Şentop’un mektubuna yanıt: Hiç şüpheniz olmasın

AVRUPA Konseyi
Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un geçtiğimiz günlerde gönderdiği 'başörtülülere ayrımcılık' mektubuna yanıt verdi. Şentop, Buric'e gönderdiği mektupta, Kapsayıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Birimi'nin başlattığı, başörtüsü takan kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele kampanyasının, Fransa
'nın itirazları üzerine sonlandırılmasından duyduğu rahatsızlığı iletti. Mektuba karşılık veren Buric, konseyin, başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı Fransa'nın engellemesi konusunda, "Hiç şüpheniz olmasın projeyi sonlandırmak gibi bir niyetim yok. Ayrımcılık yapmama ile ilgili daha büyük mesaj ve nefret söylemleriyle mücadele halen önemli" dedi.