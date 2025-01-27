AB’den Suriye toplantısı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'de Suriye'ye yaptırımların hafifletilmesi başta olmak üzere Ukrayna'dan Baltık Denizi'ne Rusya ile yaşanan gerginlik ana gündemiyle toplandı. Toplantı öncesi konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili bir siyasi karar alınmasını beklediğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise AB'nin Suriye'ye yönelik bazı yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı.