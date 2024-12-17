AB’den TikTok’a soruşturma: Romanya seçimlerine müdahale iddiası ortalığı karıştırdı

DİJİTAL HİZMETLER YASASI NEDİR?

Dijital Hizmetler Yasası, çevrimiçi platformların, dış müdahale gibi risklerle ilgili sorumluluk taşımasını öngörmektedir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir basın açıklamasında, "Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerine dış aktörlerin müdahale ettiğine dair ciddi göstergeler var. Bu nedenle, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğini detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Avrupa Birliği'nde (AB), TikTok dahil tüm çevrimiçi platformlar hesap verebilir olmalı." ifadelerini kullandı.