AB’den TikTok’a soruşturma: Romanya seçimlerine müdahale iddiası ortalığı karıştırdı

Avrupa Birliği (AB) yasa düzenleyicileri salı günü, TikTok'un Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik riskleri ele almada AB'nin dijital yasalarını ihlal edip etmediğini araştırdıklarını açıkladı.
Romanya, usulsüzlük ve Rusya müdahalesi iddiaları nedeniyle karışıklık yaşarken, ülkenin anayasa mahkemesi ilk tur seçim sonuçlarını iptal etti. İddialara göre Moskova, az bilinen aşırı sağcı aday Calin Georgescu'yu desteklemek için TikTok'ta geniş çaplı kampanya düzenledi. TikTok, bunu engelleyemediği gerekçesiyle soruşturulma altına alındı.
Avrupa Komisyonu, iddiaların ardından popüler video paylaşım platformuna yönelik denetimlerini artırma kararı aldı.
DİJİTAL HİZMETLER YASASI NEDİR?
Dijital Hizmetler Yasası, çevrimiçi platformların, dış müdahale gibi risklerle ilgili sorumluluk taşımasını öngörmektedir.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir basın açıklamasında, "Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerine dış aktörlerin müdahale ettiğine dair ciddi göstergeler var. Bu nedenle, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğini detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Avrupa Birliği'nde (AB), TikTok dahil tüm çevrimiçi platformlar hesap verebilir olmalı." ifadelerini kullandı.