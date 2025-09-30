AB’den Trump’ın Gazze planına destek: Katkı vermeye hazırız

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı ve AB'nin katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 13:17 Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 13:19

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın planla ortaya koyduğu "Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdünü" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye davet eden von der Leyen, "AB katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı. Von der Leyen, şunları kaydetti: "Gazze halkına acil insani yardım sağlanması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasıyla çatışmalar sona ermelidir. İsrail ve Filistin halkının barış ve güvenlik içinde, şiddet ve terörden uzak, yan yana yaşadığı Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa giden tek uygulanabilir yol, iki devletli çözüm olmaya devam etmektedir."

"TÜM BÖLGEYE UMUT VEREBİLİR" Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da "Bu plan, İsrail'e güvenlik sağlayabilir, Filistinlilere meşru özyönetim ve devlet kurma özlemlerine dair gerçek bir bakış açısı sunabilir ve tüm bölgeye umut verebilir." tespitini yaptı. Metsola, kritik bir an içinde olunduğunu belirterek, fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.